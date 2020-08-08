Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" уступило команде "Енисей" из Красноярска во второй игре турнира ФНЛ. Матч прошел в субботу, 8 августа, на красноярском стадионе "Центральный", сообщают в пресс-службе брянского футбольного клуба. Игра завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме мячом владели хозяева поля. Но по ударов и угловых у брянцев было больше. Но многие проходили мимо створа ворот.

Во втором тайме на 66-й минуте гол в ворота сине-белых забил Анзор Санай. Отыграться нашей команде не удалось.

Следующая игра пройдет в Брянске. Соперником динамовцев станет "Нижний Новгород". На матч собираются вновь пустить 10 процентов от наполняемости стадиона. Это тысяча зрителей. Начало игры - в 18.00.

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