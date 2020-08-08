В автоаварии в Дубровском районе ранены два человека

В ДТП в Дубровском районе травмы получили два человека. Автоавария случилась около полудня в пятницу, 7 августа, на 3-м километре дороги Сергеевка-Афонино, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

45-летний водитель "Ниссан Альмера" ехал со стороны села Сергеевка в сторону деревни Афонино. Он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

У автомобилиста - травма головы, перелом носа, рана локтя. У 39-летней пассажирки диагностировали сочетанную травму, травму головы, раны кистей и локтей.

Обоих пострадавших госпитализировали.

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