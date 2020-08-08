В Выгоничском районе случилось массовое ДТП

Фото: "Типичный Брянск".

В Выгоничском районе в субботу, 8 августа, случилось серьезное ДТП. На трассе столкнулись три машины. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в социальных сетях.

ДТП произошло в районе поворота на поселок Пильшино, пишет автор снимков.

Судя по фото, в аварии участвовали три машины: "Рено", "Форд" и "Лада". Самые сильные повреждения получило "Рено".

Фото: "Типичный Брянск".

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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