В Сельцо до конца года отремонтируют железнодорожную станцию

Фото: "Сельцовский вестник".

В брянском городе Сельцо до конца года отремонтируют железнодорожную станцию. Об этом говорили на встрече руководителей города и замначальника МЖД Марата Шайдуллина. Он приехал в Сельцо с рабочим визитом в пятницу, 7 августа, сообщает "Сельцовский вестник".

Цветовое решение для станции предложили выбрать местным жителям.

Проблемный участок дороги, расположенный вдоль перрона, решили отдать муниципалитету. Пока дорога принадлежала железнодорожникам, отремонтировать ее городские власти не могли.

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