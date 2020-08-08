В Брянской области выявили 25 новых заболевших коронавирусом

В Брянской области 8 августа выявили 25 новых заболевших коронавирусом. Общее число зараженных в регионе 7590, сообщают в оперативном штабе. За то же время выздоровели 24 пациента. В сутки выполнили 1221 тест на инфекцию. Новых смертей, по-прежнему, не регистрируют.

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области в субботу равен 0,83.

Напомним, день назад 7 августа зарегистрировали минимальное число заболевших за последнее время - 19 человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что рассматривают возможность третьего этапа снятия ограничений.

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