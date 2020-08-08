В Брянске на футбольный матч с "Нижним Новгородом" пустят 10% зрителей

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

В Брянске на футбольный матч "Динамо" с "Нижним Новогород" пустят только 10 процентов зрителей. Такое письмо вечером в пятницу, 7 августа, клуб получил от регионального Роспотребнадзора, сообщают в группе болельщиков в социальных сетях.

Игра пройдет 12 августа на стадиооне "Динамо". И не все болельщики смогут на нее попасть.

Напомним, на прошлый матч 1 августа билеты закончились еще до открытия кассы стадиона. Это была первая игра ФК "Динамо-Брянск" в ФНЛ. Наши футболисты проиграли "Оренбургу" 0:1.

Российский футбольный союз сообщил о снятии ограничений на проведение футбольных матчей, введенных из-за коронавируса. Решать, пускать ли на игры болельщиков, должны региональные власти вместе с территориальными управлениями Роспотребнадзора.

Кстати, на следующей неделе в Брянской области рассмотрят возможность третьего этапа снятия ограничений. Они предполагают открытие кафе и ресторанов, детских садов.

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