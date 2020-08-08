Брянские военные проведут учения на условно зараженных территориях

Фото: пресс-служба Министерства обороны России.

Брянские военнослужащие участвуют в батальонных тактических учениях с боевой стрельбой. Они проходят, в том числе, на полигонах в Брянской области. Боевое сглаживание батальонов и дивизионов стартовало на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО, сообщают в пресс-службе Минобороны России.

Военные выполнят упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению огнем. Офицеры отработают командные навыки и взаимодействие между различными подразделениями.

Военнослужащие совершат марши на боевой технике, преодолеют территории, условно зараженные отравляющими веществами, отработают отражение ударов авиации.

Некоторые учения пройдут в двустороннем формате.

В учениях будут участвовать больше 10 тысяч человек и две единицы техники. Кроме Брянской, они пройдут в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Белгородской и Смоленской областях.

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