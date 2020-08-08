Брянских военных полностью обеспечили жильем

Офицеров, выпускников военных вузов, которые прибыли на службу в Брянскую область, в 2020 году полностью обеспечили жильем. Квартиры и комнаты в общежитиях молодым специалистам предоставляют в военных городках клинцовского и брянского гарнизонов в день прибытия в часть. Какое это будет жилье, зависит от состава семьи.

- За последние пять лет в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях темпы жилищного строительства стали одними из самых высоких в Центрально-Черноземном регионе, - говорят в пресс-службе Минобороны. - Десять лет назад очередь на получение служебного жилья достигала двух лет для одного офицера.

Военнослужащие по контракту, которые так и не получили жилья, могут получить компенсацию за квартиры, которые они снимают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».