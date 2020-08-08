В Брянске седьмые сутки ищут потерявшуюся 75-летнюю пенсионерку

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске седьмые сутки ищут пропавшую 75-летнюю Александру Сальникову. Пенсионерка потеряла память. Последний раз пожилую женщину видели на Новостройке в районе Командора, пишут в группе "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Александра Сальникова пропала 31 июля. С тех пор уточнили, что женщина была одета в розовую куртку.

"Может быть, бабушка Шура сидит сейчас именно в вашем дворе на скамеечке, - пишут волонтеры. - Или вы, спеша за покупками, прошли мимо нее в магазине. А вдруг, именно она сейчас бредет вдоль обочины той улицы, по которой идете и вы?

Добровольцы просят помочь им в поисках.

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