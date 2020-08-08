Жительница Брянска пожаловалась на отсутсвие транспорта вечером

Жительница Брянска пожаловалась на отсутствие транспорта с Набережной в Фокинский район вечером. Горожанка написала пост в социальных сетях. По ее словам, она стояла около 40 минут на остановке. Время было - около девяти часов вечера.

Пользователи сообщили, что не могут уехать оттуда и в семь часов вечера. Набережную, которую, кстати, хотели сделать пересадочным узлом, обходят многие городские маршруты. Женщине посоветовали подняться на площадь Ленина или дойти пешком до перехватчика, и уехать оттуда.

В комментариях написали, что в 21.26 Набережную должен был проезжать автобус №2 в сторону Фокинского района. Расписание можно увидеть в приложении "Умный транспорт".

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