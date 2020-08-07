В брянском Овстуге наградят победителей тютчевского конкурса «Мыслящий тростник»

В Овстуге Брянской области 16 августа пройдет церемония награждения лауреатов и дипломантов VIII Международного литературного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник».

Конкурс проводят музей-заповедник Федора Тютчева и литературный фонд «Дорога жизни». Отбор осуществляется в двух номинациях: «лучшее историко-философское стихотворение» и «лучшее философское эссе».

Для гостей церемонии проведут поэтические матер-классы. Участников конкурса познакомят с музейной экспозицией, рассказали в доме-музее «Овстуг».

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