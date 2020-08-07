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В Брянской области мужчину осудили за убийство на 8 с половиной лет

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
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В Стародубском районе Брянской области 49-летнего местного жителя признали виновным в убийстве.

Поздним вечером 16 августа 2019 года нетрезвый мужчина у себя дома в ходе ссоры ударил 55-летнюю женщину ножом в левый глаз. От ранения потерпевшая умерла на месте происшествия.

Виновного приговорили к 8 с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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