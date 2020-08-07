В Брянской области в 2020 году откроют четыре новых амбулатории

Новые учреждения здравоохранения появятся в Лопатне, Рассухе, Старой Мармазовке и Дмитрове. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в 2020 году построят четыре новых фельдшерско-акушерских пункта. Новые учреждения здравоохранения появятся в Лопатне, Рассухе, Старой Мармазовке и Дмитрове. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

Помимо этого в регионе капитально отремонтируют 36 амбулаторий на общую сумму 48,4 миллионов рублей. Региональная программа предусматривает не только ремонт помещений, но и закупку нового медицинского оборудования.

В области более 500 фельдшерско-акушерских пунктов сданы в эксплуатацию еще до 2000-х годов. Сейчас назрела потребность в их модернизации и ремонте.

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