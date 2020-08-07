С 8 августа в отношении подрядной организации, допустившей брак при ремонте улицы Пионерской, начнут действовать штрафные санкции. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске не прошла приемку недавно отремонтированная дорога по улице Пионерской. Подрядчик допустил нарушения при укладке асфальтобетонной смеси.

Выявленные недостатки строители устраняют за свой счет. Причем если подрядчик не уложился в сроки контракта, ему придется заплатить штраф.

С 8 августа в отношении подрядной организации, допустившей брак при ремонте улицы Пионерской, начнут действовать штрафные санкции. За каждый день просрочки компания будет платить неустойку.

В Брянске такие же санкции с начала августа уже действуют в отношении еще двух компаний, сдавших строительные объекты с дефектами, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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