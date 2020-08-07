Шины превращаюся…

Фото: АО «Чистая планета».

Брянский региональный оператор по обращению с ТКО за прошедший месяц утилизировал и обезвредил пять тонн шин и автопокрышек. Пиролизная установка, которую использует «Чистая планета», позволяет перерабатывать отходы третьего и четвертого класса опасности, не оказывая вредного воздействия на окружающую среду.

- Наша компания заботится об экологической безопасности нашего региона, поэтому мы не только сортируем, но и обрабатываем отходы III-IV классов опасности, чтобы снизить уровень вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Среди нашего оборудования есть пиролизная установка «Фортан», с помощью которой мы утилизируем и обезвреживаем шины и автопокрышки. Чтобы свести опасность отходов к минимуму, мы приобрели самое современное оборудование - пиролизная установка экологически безопасна. Во время работы она не выбрасывает в атмосферу опасные вещества (диоксины и фуроны), так как утилизация и обезвреживание происходит при низких температурах. Кроме того, в результате переработки шин и автопокрышек мы получаем вторсырье – пиролизную жидкость (печное топливо), технический углерод, который используется в качестве краски в химической и строительной промышленности, а также металл (если утилизируемые покрышки были с металлическим кордом), - рассказала руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что шины и автопокрышки относятся к отходам IV класса опасности и подлежат обязательному сбору и утилизации. Выбрасывать эти отходы в контейнеры и бункеры на площадках общего пользования, а также складировать в оврагах, на обочинах дорог и в лесу - нельзя!