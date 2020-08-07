В Брянске подрядчики устранили допущенный при ремонте брак

Поздним вечером 6 августа рабочие сняли асфальт с дефектного участка и уложили новое покрытие. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске подрядчики устранили допущенный при ремонте улицы Щукина брак. Поздним вечером 6 августа рабочие сняли асфальт с дефектного участка и уложили новое покрытие.

Ранее проверка технадзора показала, что на участке в несколько десятков метров по правой полосе улицы Щукина в направлении проспекта Станке Димитрова допущен брак.

Подрядчика обязали самостоятельно устранить дефект. Свежий асфальт также пройдет проверку специалистов технического надзора, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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