В Брянске меняют схему движения на пересечении улиц Советская, Крахмалева и Фокина

В Брянске вводится временная схема движения на пересечении улиц Советская, Крахмалева и Фокина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске вводится временная схема движения на пересечении улиц Советская, Крахмалева и Фокина.

С 8 августа двигаться по Крахмалева в обоих направлениях можно будет по полукольцу. Существующую часть улицы Крахмалева закроют для транспортного сообщения. Здесь приступят к демонтажу старого асфальта и к укладке нового.

В Брянской городской администрации также напомнили, что временно с улицы Советской на Крахмалева можно выехать со средней и крайней правой полос только направо по полукольцу. Поворот налево с улицы Советской запрещен. Здесь нанесена двойная сплошная линия разметки.

Для проезда по улице Крахмалева в сторону памятника Летчикам надо с Советской повернуть направо на полукольцо. Затем проехать до лицея №1 и развернуться на кольце.

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