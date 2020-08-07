Подрядчик рассчитывает, что уже в конце августа 2020 года по мосту проедет первый автомобиль. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на Литейном мосту полностью готовы 10 опор. В настоящее время работы ведут на наиболее сложной опоре №3, расположенной в русле реки, и на опоре №2.

В верхней части моста завершается монтаж гидроизоляции. Мостостроители делают финальный защитный слой из бетона. Затем они уложат два асфальтовых слоя.

По контракту строительные работы должны быть завершены в декабре 2021 года. Однако подрядчик рассчитывает, что уже в конце августа 2020 года по мосту проедет первый автомобиль.

Специалисты технадзора ежедневно контролируют строительство моста. Серьезных претензий к качеству работ они не выявляют. Все обнаруженные недостатки оперативно устраняются подрядчиками, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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