Брянский приют сможет принять до 500 бродячих животных

В Брянске пытаются решить проблему бродячих животных. Еще 28 апреля 2018 года суд обязал правительство Брянской области, региональные департамент финансов и управление ветеринарии, а также Брянскую городскую администрацию создать приют для бездомных кошек и собак.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, за прошедшее время чиновники смогли лишь подобрать участок под строительство.

В мае 2020 года прошли торги для определения проектной организации. Сейчас она разрабатывает проект здания для размещения приюта на 500 животных. Бюджет области на эти цели предусмотрел 24 миллиона рублей.

До сих пор в регионе не существует муниципальных или государственных приютов. Работает только два частных учреждения, которые занимаются проблемами бродячих животных.

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