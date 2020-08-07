В Брянске у школы №11 переделают лестницу

Строителям поручили переделать травмоопасный объект и организовать здесь пандус. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Руководители Брянска проинспектировали ремонт улицы 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе.

В настоящее время здесь асфальтируют пешеходные дорожки. В рамках встречи у подрядной организации потребовали благоустроить обочины, убрать строительный мусор и засохший раствор.

При осмотре территории выяснилось, что около школы №11 подрядчик сделал небольшую лестницу с нарушениями правил безопасности. Строителям поручили переделать травмоопасный объект и организовать здесь пандус.

Кроме этого, у школы №11 планируют сделать водоотведение, чтобы убрать дождевую воду с пришкольной территории, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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