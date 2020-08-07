В Брянской области пресекли вывоз за границу военной техники

В декабре 2019 года на брянском участке государственной границы сотрудники федеральной службы безопасности остановили контрабандиста. Иностранный гражданин пытался нелегально вывезти из России комплектующие зенитного ракетного комплекса.

На задержанного завели уголовное дело. Мужчина полностью раскаялся и признал вину, активно сотрудничал со следствием.

Злынковский районный суд назначил обвиняемому год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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