ВТБ финансирует строительство второй очереди завода «Фармасинтез»

Фото: "ВТБ".

ВТБ предоставил кредит на 2 млрд рублей АО «Фармасинтез-Норд» (входит в ГК «Фармасинтез»). Средства будут направлены на строительство научно-производственного комплекса в Санкт-Петербурге. Финансирование осуществляется в рамках программы Министерства промышленности и торговли РФ, направленной на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции (Постановление Правительства РФ №191).

Программа предусматривает льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание современных конкурентоспособных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидирования процентной ставки составляет 4,5% годовых.

В 2019 году компания «Фармасинтез-Норд» была включена Министерством промышленности и торговли РФ в единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). В настоящее время «Фармасинтез-Норд» реализует инвестиционный проект по строительству второй очереди фармацевтического завода противоопухолевых препаратов. Производство разместится на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург». Инвестпроект направлен на дальнейшее сокращение доли импорта противоопухолевых препаратов на российском рынке. Продукция завода планируется к реализации не только в России, но в странах СНГ и дальнего зарубежья. Ранее ВТБ профинансировал строительство первого завода «Фармаситез-Норд» на территории ОЭЗ.

Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. На предприятии будет создано 320 рабочих мест. Запуск производства запланирован на первое полугодие 2021 года.

«Программа Министерства промышленности и торговли РФ содействует увеличению объема производства конкурентоспособной промышленной продукции, выпускаемой российскими предприятиями. Завод «Фармасинтез-Норд», входящий в состав одного из крупнейших в стране фармацевтических производителей, выпускает высококачественные современные онкопрепараты, а за счет реализации нового проекта объемы производства существенно увеличатся. Это направление сегодня особо значимо не только в России, но и во всем мире. Финансирование строительства научно-производственного комплекса по производству противоопухолевых медикаментов с применением льготного инструмента будет содействовать развитию отрасли и борьбе с тяжелым заболеваниями», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Лицензия №1000.