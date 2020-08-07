Сотрудники комитета уже провели осмотр места происшествия, получили необходимые документы. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области делом 10-летней избитой девочки занялся следственный комитет.

Напомним, в июне 2020 года в Дятьковском районе в больницу поступила девочка со следами побоев. Выяснилось, что травмы ребенку нанесла родная мать. На женщину завели уголовное дело. Девочку изъяли из семьи и направили в приют.

Так как в отношении несовершеннолетней совершено несколько преступлений, уголовное дело приняли к производству следователи следственного комитета России по Брянской области.

Сотрудники комитета уже провели осмотр места происшествия, получили необходимые документы. В настоящее время устанавливают причины, условия и обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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