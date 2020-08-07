В Брянске делают новую лестницу на бежицком пляже

Основные работы сосредоточены на строительстве новой лестницы. Подрядчики завершают ее бетонирование. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продолжают благоустраивать бежицкий пляж. В настоящее время основные работы сосредоточены на строительстве новой лестницы. Подрядчики завершают ее бетонирование.

Обещают, что лестница станет длиннее, уменьшится ее уклон. Это позволит сделать пандус для маломобильных групп населения.

На пляже уже частично установили новые лавочки, готовятся асфальтировать центральную аллею. Устанавливают фонарные столбы, всего их будет около 30-ти. Пляжную зону очистили, досыпали новый песок, увеличили протяженность береговой линии, пригодной для отдыха.

Благоустройство ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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