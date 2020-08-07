Брянским молодоженам вместо цветов подарили корм для животных

Фото: «АНО приют для животных ВТОРОЙ ШАНС Брянск».

Брянские молодожены вместо цветов получили в подарок корм для животных. О таком подарке молодые люди сами попросили у гостей торжества. Об этом сообщили в брянском приюте для животных «Второй шанс».

– Девушка подумала о том, что на свадьбу будут дарить цветы, – рассказали волонтеры. – Цветы постоят три дня и завянут, а такое грандиозное событие, как свадьба, можно связать с чем-то вечным, символичным, несущим действительно высокий смысл, а не просто недолговечную красоту, как срезанные розы.

Гости свадьбы откликнулись на просьбу молодоженов. Все корма для животных молодые супруги передали в приют «Второй шанс». Сотрудники учреждения благодарят семейную пару за прекрасный и неожиданный подарок.

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