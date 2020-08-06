В Дятькове мать избила 10-летнюю дочку

Ребенка пока отправили в приют. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительницу Дятьковского района подозревают в том, что она избила десятилетнюю дочь. В июне девочку с побоями привезли в районную больницу. Полицейские выяснили, что повреждения ребенку нанесла собственная мать. На женщину завели уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

- Прокуратура установила, что семья состоит на учете в полиции и отделе по делам несовершеннолетних при администрации Дятьковского района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Должностные лица указанных органов не владели реальной ситуацией, происходившей в семье, не принимали мер к защите прав несовершеннолетнего ребенка.

Прокуратура требует наказать ответственных лиц.

Ребенка пока отправили в приют.

Напомним, в Брянске органы опеки не знали, в каких условиях воспитывают семилетнюю приемную девочку. Истощенного ребенка случайно обнаружил сосед. Сотрудница органов опеки и приемная мать находятся сейчас под следствием.

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