Брянца отправят лечиться за избиение полицейского

35-летнего жителя брянского города Новозыбков отправят на принудительное лечение за избиение полицейского. Инцидент произошел 22 апреля. Местный житель ударил кулаком по лицу полицейского при исполнении.

Следователи завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Выяснилось, что у мужчины есть заболевание. Поэтому его отправят на принудительное лечение.

Расследование уголовного дела завершили, его материалы передали в суд.

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