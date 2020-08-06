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101 брянский выпускник получили по ЕГЭ 100 баллов

Девять учеников получили высший бал по двум предметам
Марина АнтоноваМаринаАнтонова
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101 брянский выпускник получили по ЕГЭ по 100 баллов. 17 человек на максимум написали "Русский язык". Еще 17 - обществознание. На третьем месте "Химия". Ее сдали на 100 баллов 15 человек.

Девять брянских выпускников получили высший балл сразу по двум предметам, сообщает "Брянский рабочий". Это выпускники лицея №1, гимназии №1 и №4, школы №9 Брянска, а также гимназии №1 и школ №3 и №9 Клинцов, школы №5 Карачева.

Средний балл брянских выпускников оказался выше средний баллов по всей России. Хуже, чем по стране, брянцы написали только английский язык.

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