101 брянский выпускник получили по ЕГЭ 100 баллов

101 брянский выпускник получили по ЕГЭ по 100 баллов. 17 человек на максимум написали "Русский язык". Еще 17 - обществознание. На третьем месте "Химия". Ее сдали на 100 баллов 15 человек.

Девять брянских выпускников получили высший балл сразу по двум предметам, сообщает "Брянский рабочий". Это выпускники лицея №1, гимназии №1 и №4, школы №9 Брянска, а также гимназии №1 и школ №3 и №9 Клинцов, школы №5 Карачева.

Средний балл брянских выпускников оказался выше средний баллов по всей России. Хуже, чем по стране, брянцы написали только английский язык.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».