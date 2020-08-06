Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска открыли мемориальную доску его бывшему руководителю Анатолию Чернявскому. Она появилась на доме №1 по улице Никитина. Право открыть доску предоставили детям и внукам Анатолия Александровича. Церемония прошла в четверг, 6 августа.

Анатолий Чернявский возглавлял район в непростое время - с 1992-й по 2000-й. Под его руководством решили одну из самых острых проблем района - это качественное водоснабжение. Был построен резервуар на Деповском водозаборе, пять артезианских скважин и водовод по улице Ново-Лесной, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

При Анатолии Чернявском была начата газификация поселка Большое Полпино, благоустроены Есенинский квартал и улица Королева, организованы семь садово-огородных обществ. Открылись школы №64 и №65, сейчас гимназия №3, появились пристройки к школам №24 и №25. В 90-е годы ни один детский сад не был закрыт или перепрофилирован.

Благодаря Анатолию Александровичу в Володарском районе был собственный асфальтовый завод. Была построена объездная дорога от улицы Рылеева до мясокомбината и понтонный мост через Болву.

- Он четко ставил задачу перед своими подчиненными и строго шел намеченным курсом, вспоминал на открытии доски Анатолий Бугаев. - Недаром со временем появилось выражение «работать как Чернявский» - это была высшая похвала для руководителя любого уровня.

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