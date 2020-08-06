Фото: АО «УК «БМЗ».

Тепловозу БМЗ присвоено имя ветерана железнодорожной отрасли.

Впервые тепловоз 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») получил собственное имя.

В честь кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслуженного работника транспорта Удмуртской Республики Александра Михайловича Журавлева назван магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ № 0373, приписанный к Агрызскому локомотивному депо Горьковской железной дороги.

Александр Журавлев работал в железнодорожной отрасли с 1958 года. Прошел путь от слесаря по ремонту паровозов депо Агрыз до первого заместителя начальника службы локомотивного хозяйства. Он многое сделал для улучшения условий труда и быта железнодорожников.

Церемония представления тепловоза с новым именем прошла на привокзальной площади города Агрыза. Торжество приурочили к профессиональному празднику – Дню железнодорожника.

2ТЭ25КМ № 0373 – один из 36 тепловозов этой серии, работающих на Горьковской железной дороге. Современные мощные локомотивы БМЗ поставил также на Московскую, Октябрьскую, Северо-Кавказскую, Приволжскую, Куйбышевскую, Южно-Уральскую железные дороги. Специалисты отмечают высокие динамические характеристики этих машин, обеспечение безопасности движения, комфортные условия работы, удобство в обслуживании и ремонте. В депо приписки производимых БМЗ тепловозов созданы сервисные центры по обслуживанию локомотивов.