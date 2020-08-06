В Брянске отремонтируют школу искусств №1 имени Татьяны Николаевой

В Брянске капитально отремонтируют школу искусств №1 имени Татьяны Николаевой. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске капитально отремонтируют школу искусств №1 имени Татьяны Николаевой. В последний раз реконструкция в здании по улице Брянской Пролетарской дивизии, 13 была в 1991 году. После этого здесь проводили лишь косметические ремонты.

1 сентября 2020 года это учреждение культуры отметит 100-летие. К солидной дате школа искусств подойдет обновленной. Здесь отремонтируют концертный зал, заменят полы и двери. Стены оборудуют акустическими панелями. Для зрительного зала приобретут удобные кресла. Также отремонтируют фойе и гардероб. Реконструкция коснется и выставочного зала «Персона».

Подрядчики приступили к ремонту в конце июля. Общая стоимость работ больше 28 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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