В Брянске почтили память Олега Визнюка

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске почтили память Героя России. 6 августа 1996 года при исполнении боевого задания на Северном Кавказе погиб уроженец Брянска Олег Визнюк.

Традиционно в этот августовский день на могилу Героя приходят родные, друзья, сослуживцы.

В этом году память земляка почтили сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области. Брянские росгвардейцы отдали дань памяти минутой молчания и возложением цветов к могиле Героя.

Мама Олега Визнюка Галина Сергеевна поблагодарила всех, кто вот уже 24 года помнит о ее сыне, приходит на его могилу, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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