ВТБ сможет проводить операции за клиентов

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Клиенты сегментов «Привилегия» и «Прайм» получили возможность по звонку создавать распоряжения на финансовые операции и удаленно подтверждать их в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Чтобы воспользоваться сервисом и получить услугу, клиенту ВТБ нужно позвонить своему персональному менеджеру или на линию обслуживания и сообщить, какое действие необходимо выполнить. Сотрудник банка самостоятельно создаст в ВТБ Онлайн черновик операции на платежи, переводы, конвертацию валюты, открытие счета и вклада. Сразу после разговора со специалистом на главной странице приложения у клиента появится уведомление «Операции на подтверждение», где будет отображен список и детали всех распоряжений, а также срок, до которого их нужно подтвердить, — самостоятельно данные вносить не потребуется.

Таким образом, сделать платёж, перевод или обменять валюту можно за считанные минуты, совершив при этом минимум усилий. Кроме того, клиент имеет возможность провести операцию в течение трех суток после ее создания.

На все транзакции, которые совершаются таким способом, действуют лимиты ВТБ Онлайн. По словам Анатолия Печатникова, эта услуга будет полезна при выполнении сложных операций, где нужно вводить реквизиты и номера счетов, и когда у клиента нет времени самостоятельно создавать операцию в мобильном приложении.

«Последние события показали актуальность дистанционных сервисов. Теперь наши клиенты могут совершать переводы и платежи, открывать счета без визита в офис и экономить время на создании операций и заполнении реквизитов — за них эти действия проведет сотрудник банка. Безопасно подтвердить операцию можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Запуская подобный сервис, мы решаем нашу стратегическую задачу сделать обслуживание еще быстрее, а клиентский путь — еще удобнее», — отметил Анатолий Печатников.

Услуга дистанционного подтверждения операций в ВТБ Онлайн доступна для пользователей iOS и Android. В дальнейшем ВТБ планирует расширить список операций, которые можно будет подтвердить в приложении.

Лицензия №1000.