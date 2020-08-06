Команда «Динамо-Брянск» отправилась в Красноярск

Фото: официальная группа футбольного клуба «Динамо-Брянск» в vk.com.

Днем 6 августа футбольная команда «Динамо-Брянск» отправилась в Москву. Завтра утром брянские ребята вылетают в Красноярск на игру с местным футбольным клубом.

Об этом рассказали в социальной сети в официальной группе футбольного клуба «Динамо-Брянск».

8 августа в полдень по московскому времени «Динамо-Брянск» проведет матч с красноярским «Енисеем».

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