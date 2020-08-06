Из-за брянского ювелира иностранная фирма не получила почти 300 тысяч рублей

Житель Брянской области изготавливал и реализовывал ювелирные изделия, незаконно используя товарный знак известной иностранной фирмы. По экспертным оценкам, своими действиями он причинил правообладателю ущерб на 293 тысячи рублей.

Расследование этого дела завершили в период оперативно-профилактического мероприятия, в рамках которого выявляли незаконный оборот драгоценных камней, цветных и черных металлов и лома.

Операция длилась в течение восьми дней. За это время полицейские провели 41 проверку, изъяли две с половиной тонны металла. Выявили одно преступление и 60 административных правонарушений, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».