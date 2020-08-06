В Брянской области сделали дорогу между двумя районами

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области завершают реконструкцию дороги на границе Брянского и Жуковского районов. Трасса проложена между поселком Красный Бор и станцией Чернетово. Капитальный ремонт ведут на участке в 1 километр 16 метров.

Реконструкцию этой дороги местные жители ждали не одно десятилетие. Прямое сообщение между близлежащими населенными пунктами было осложнено заболоченной местностью.

При строительстве трассы подрядчики провели серьезные работы. Они выкопали торф, залегающий на глубине до трех метров, заменили его песчаным грунтом. Такое дорожное основание будет фильтровать влагу и не позволит дороге разрушаться.

В настоящее время на объекте делают тротуары, которых тут никогда не было, организовывают откосы для отвода воды с дороги.

Работы завершат уже в августе 2020 года. Трассу сдадут в эксплуатацию в ближайшее время, рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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