В Брянской области обновили свыше 5 тысяч уличных фонарей

За 7 месяцев уже смонтировали 5861 светильник уличного освещения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в 2020 году заменят и установят на 2476 светильников больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал губернатор региона на своей странице в социальных сетях

За 7 месяцев уже смонтировали 5861 светильник уличного освещения. Подрядчики выполнили 71 процент от запланированных в текущем году работ.

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