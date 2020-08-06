В Брянске руководители фирмы 3 года платили взятки за заключение договоров

В Брянске руководители коммерческой организации почти три года платили взятки начальнику административно-хозяйственного отдела «Управления автомобильных дорог Брянской области».

С марта 2017 года по январь 2020 года они ежемесячно передавали чиновнику по 9 тысяч рублей за заключение договоров. Общая сумма взятки составила 288 тысяч рублей.

На руководителя коммерческой организации завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. Его заместителя обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Уголовное дело направили в Советский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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