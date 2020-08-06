ВТБ Факторинг начал финансировать поставщиков «Т Плюс» на мультифакторной платформе GetFinance

Фото: "ВТБ".

ВТБ Факторинг начал финансировать подрядчиков и поставщиков лидера на рынке теплоснабжения страны – компании «Т Плюс», нового дебитора, присоединившегося к платформе GetFinance.

«Наш опыт работы с GetFinance позволяет высоко оценить удобство и потенциал дистанционных платформенных решений для организации финансирования расчетов между крупными заказчиками и их поставщиками и подрядчиками из сегмента малого и среднего бизнеса. Рады, что крупнейшая российская компания в сфере электроэнергетики присоединяется к мультифакторной платформе в качестве одного из активных дебиторов. Приглашаем представителей крупного бизнеса и другие факторинговые компании последовать этому примеру. Потенциал и возможности платформы для всех участников рынка – колоссальные», – прокомментировал Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

ПАО «Т Плюс», клиент ВТБ Факторинг с 2013 года, подключилась к платформе GetFinance в качестве дебитора в июле текущего года. Это позволило перевести в онлайн-формат весь процесс финансирования компании, включая постановку на факторинг новых подрядчиков и поставщиков.

«Онлайн-факторинг как способ пополнения оборотных средств становится все более востребованным среди компаний малого и среднего бизнеса. Благодаря присоединению к платформе крупных дебиторов и возможности работы неограниченного числа факторов, платформа GetFinance создает все условия для повышения доступности факторинга и роста бизнеса всех участников рынка», – отметил Егор Газетин, генеральный директор GetFinance.

«Многие поставщики и подрядчики заинтересованы в получении досрочной оплаты по контрактам. Мы, в свою очередь, хотим поддержать наших партнеров и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ними. Поэтому ПАО «Т Плюс» расширяет практику использования факторингового онлайн-финансирования на платформе GetFinance», – подчеркнул Игорь Брик, директор по финансам ПАО «Т Плюс».

Лицензия №1000.