В Брянске 16 из 20 дорог не отремонтировали в срок

В Брянске 16 из 20 дорог, капитально ремонтируемых в этом году, не сдали в срок. Прокуратура проверила, как в городе реализуют национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчики ООО «СпектрБрянскСтрой», ООО «Брянскремавтодор», ООО «Водоканал Дубровский», ООО «Электро-Люкс» не выполнили работы в сроки, установленные муниципальными контрактами. При этом Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству горадминистрации не направлял подрядчикам требования об уплате неустойки.

- Представления внесли подрядчикам, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также в адрес главы Брянской городской администрации.

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