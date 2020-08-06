Жителей Брянской области будут судить за продажу «Маузера»

Жителей Брянской области будут судить за сбыт оружия. 8 октября 2019 года трое мужчин продали за 25 тысяч карабин системы «Маузер» образца 1898 года и винтовочно-пулеметный патрон этой же системы калибра 7,92х57 миллиметров.

На двух жителей деревни Березино Дятьковского района 1956 и 1982 годов рождения и жителя Брянска 1982 года рождения завели уголовное дело за незаконный сбыт и хранение огнестрельного оружия.

Дело будет рассматривать Дятьковский городской суд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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