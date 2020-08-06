ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза

Фото: "ВТБ".

По итогам семи месяцев года ВТБ зафиксировал рост спроса на объекты загородной недвижимости. По сравнению с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество – на 46%. Всего с января по июль клиенты приобрели более 2,5 тысячи объектов в ипотеку на сумму 8,1 млрд рублей.

Основной рост спроса на загородные дома ВТБ отмечает с апреля – первого месяца самоизоляции. Только за этот период количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне – на 66% и 67% соответственно.

Регионами лидерами по приросту числа сделок в этом году стали Московский регион (232 кредита на 2,1 млрд руб.), Республика Башкортостан (181 кредит на 419 млн руб.), Ростовская область (141 кредит на 387 млн руб.), Оренбургская область (127 сделок на 283 млн руб.) и Краснодарский край (114 кредитов на 286 млн руб.). В Брянской области заключено 4 такие сделки на 10 млн рублей.

Размер среднего кредита на покупку такого объекта вырос по сравнению с прошлым годом с 2,9 млн до 3,3 млн рублей. При этом в Московском регионе средняя сумма кредита выше – в настоящее время 7,9 млн рублей против 4,5 млн в прошлом году, в Санкт-Петербурге и области – 4,9 млн в сравнении с 3,4 млн рублей в 2019 году.

В основном дома приобретают клиенты с семьями (78%) в возрасте 35-45 лет (45%) или 25-35 лет (36%). Средний срок такого ипотечного кредита – 19 лет.

«Многие компании в этом году перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, эта тенденция сохраняется и после снятия основных ограничений. С учетом того, что длительное проживание в доме с расширенной площадью, удобной планировкой, развитой инфраструктурой и близостью к природе значительно более комфортно, чем в стандартной квартире, мы видим резкий рост интереса заемщиков к оформлению ипотеки именно на загородные дома. В общем объеме сделок они пока занимают незначительную долю, т.к. большинство городского населения, конечно, проживает в многоквартирных домах. Однако клиенты, которые планируют остаться на удаленной работе и после окончания пандемии, определенно задали тренд, который может продолжиться и в следующем году», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В ВТБ одобрение или оформление ипотеки для покупки своего дома проходит в рамках стандартных процедур, объекты можно приобрести практически по всей стране. Расстояние их расположения – до 30 км от ближайшего города присутствия территориального подразделения банка. Приобрести свой дом с помощью ипотеки можно по ставке от 8,5%.

Банк кредитует приобретение объектов загородной недвижимости только на вторичном рынке. С дачами, СНТ и земельными участками ВТБ не работает. Сумма кредита – до 8 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени, Краснодара, до 5 млн — для других регионов. Первоначальный взнос от 30% с использованием средств материнского капитала, в рамках программы «Победа над формальностями» – от 60%.

Лицензия №1000.