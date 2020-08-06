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Брянским лесникам вручили 8 современных машин

На новую технику потратили свыше 33 миллионов
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Брянским лесникам вручили восемь современных машин общей стоимостью 33,7 миллионов рублей. Региональные лесничества получили тягач, автомобиль повышенной проходимости, два мотоцикла.

Для тушения пожаров приобрели 24 ранцевых огнетушителя, 5 воздуходувок, 5 мотопомп.

Брянщина входит в число лидеров по приобретению лесохозяйственной техники за собственный счет. В 2020 году в регионе на экологические нужды потратят 51,2 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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