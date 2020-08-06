В тройном ДТП в Мичуринском пострадал 60-летний водитель

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В тройном ДТП в поселке Мичуринский под Брянском пострадал 60-летний водитель. На дороге столкнулись "Рено Дастер", "Киа Соренто" и автомобиль ГАЗ. Автоавария случилась около половины седьмого вечера в среду, 5 августа, на 136-м километре трассы Орел-Смоленск.

60-летний водитель "Рено" ехал в сторону Брянска. Он утратил контроль за управлением автомобиля и врезался в "Киа", которая двигалась впереди. За рулем второй иномарки была 35-летняя женщина.

От удара "Киа" отбросило на автомобиль ГАЗ, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У водителя "Рено" - вывих плеча. Его госпитализировали. Другие участники аварии не пострадали.

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