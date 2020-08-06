Брянское управление потребительского рынка возглавил Владимир Пчеленок.

Нового начальника Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области представили в правительстве региона.

Ранее Владимир Иванович занимал должность заместителя начальника управления, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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