Городу Сельцо Брянской области исполнилось 30 лет

Фото: официальный сайт администрации города Сельцо.

Город Сельцо Брянской области празднует 30-летие.

На карте нашей области этот населенный пункт появился в 1876 году при строительстве Риго-Орловской железной дороги. В 1938 стал рабочим поселком.

6 августа 1990 года рабочий поселок Сельцо Брянского района получил статус города областного подчинения.

До сих пор населенный пункт остается самым молодым городом Брянской области.

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