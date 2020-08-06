В Брянске заместитель мэра Андрей Абрамов покинул свой пост

Андрей Абрамов на пост заместителя мэра был назначен в июле 2018 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Заместитель главы Брянской городской администрации Андрей Абрамов покинул занимаемый пост. Он написал заявление по собственному желанию. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал «Городской».

В мэрии Андрей Абрамов осуществлял руководство управлением по строительству и развитию территории города Брянска и жилищным отделом. Работал в комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска и в комиссии по рассмотрению схем генеральных планов и проектов планировки. Также курировал комиссию по обследованию зеленых насаждений на территории города Брянска.

Андрей Абрамов на пост заместителя мэра был назначен в июле 2018 года. До этого с марта 2016 года руководил управлением по строительству и развитию территории города Брянска. Кто займет пост заместителя Брянской городской администрацией пока неизвестно.

Напомним, в брянской мэрии продолжаются кадровые перестановки. Ранее в отставку ушел еще один заместитель главы городской администрации Сергей Хоменков, который курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».