Брянские предприятия отправили за рубеж больше 1 тысячи тонн продукции

Брянские производители направили за рубеж более 1 тысячи тонн животноводческой продукции. С 10 июля по 4 августа сотрудники Россельхознадзора проконтролировали 50 партий товара.

В Турцию и Сербию направили 616 тонн белковой кормовой смеси, в Саудовскую Аравию – 133 тонны говядины. 300 тонн технического жира экспортировали в Польшу. Потребители Украины получат 37 тонн молочной продукции из Брянска.

Весь экспортируемый товар соответствует требованиям безопасности стран-получателей, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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