В Брянске лучшим спортсменам и тренерам вручили по 30 тысяч рублей

Награждение прошло в городской администрации в преддверии дня физкультурника. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске победителям смотра-конкурса среди спортсменов и тренеров вручили грамоты, памятные призы и сертификаты на 30 тысяч рублей. Награждение прошло в городской администрации в преддверии дня физкультурника.

По десять человек получили награды в номинациях «Лучший спортсмен города Брянска» и «Лучший тренер». Также в номинации «Лучший руководитель муниципального спортивного учреждения» распределили «золото», «серебро» и «бронзу». Оценка производилась по итогам баллов, набранных спортивными школами.

Награждение спортсменов муниципальными премиями прошло в областном центре впервые. Но теперь это станет традиционным поощрением лучших физкультурников Брянска, рассказали в пресс-службе мэрии.

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