Хвостатый пассажир

На снимке Арчи на МСК с отцом Александра Выгонного - Александром Аркадьевичем. Фото предоставлено АО «Чистая планета».

Потерявшийся хаски приехал на брянский мусоросортировочный комплекс на мусоровозе. Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО помогли собаке найти хозяина и вернуться домой.

Необычный посетитель сегодня побывал на незапланированной экскурсии на мусоросортировочном комплексе АО «Чистая планета» в поселке Большое Полпино. Утром водитель мусоровоза увидел недалеко от территории полигона хаски. Собака сидела у забора мусоросортировочного комплекса, но увидев открытую перед ней дверь пассажирского места в кабине водителя, приняла приглашение и запрыгнула на сидение. Сотрудники «Чистой планеты» обрадовались необычному гостю и даже провели ему экскурсию по МСК.

- Конечно, мы бы с радостью оставили такого голубоглазого красавца себе, но понимали, что наверняка его ищут хозяева. Поэтому решили разместить объявление в группе в ВК. Оказалось, накануне вечером хозяин хаски уже опубликовал обращение с просьбой помочь найти потерявшуюся собаку. Мы позвонили автору объявления, но предупредили, что отдадим пса только, если он признает хозяина, – рассказал водитель АО «Чистая планета» Егор Аниканов.

- Когда мне позвонил сотрудник «Чистой планеты», я очень обрадовался, потому что думал, что его не нам вернут. Арчи пропал три дня назад – вырыл яму под ограждением в вольере и убежал. Он у нас с характером! Я даже иногда жалел, что приобрел его. Но когда он пропал, тосковали всей семьей. Особенно переживали мама с отцом. Они и поехали забирать Арчи на мусоросортировочный комплекс. Он как их увидел, сразу бросился навстречу! Отец говорит, что сейчас Арчи лежит в своей будке тихо. Напуган. Видно, за три дня приключений досталось беглецу! Но не зря говорят: «Мир - не без добрых людей!». Спасибо сотрудникам «Чистой планеты» за то, что нашли меня и вернули нам друга! – рассказал Александр Выгонный.